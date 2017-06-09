|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Работы по благоустройству зеленой зоны на пересечении улиц Пушкина и Кулакова подходят к завершению
Сегодня в Пензе
|
Работы по благоустройству зеленой зоны на пересечении улиц Пушкина и Кулакова подходят к завершению. По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева специалисты монтируют арт-объект, который будет символизировать географическое понятие«45 меридиан». – Стела состоит из металлического каркаса облицованного медью, – сообщил начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов. – В ближайшее время также установим в зоне отдыха лавочки и урны. Совместно с Управлением ГОЧС уточняется точка подключения видеокамеры, которая будет интегрирована в систему «Безопасный город». Напомним, что глава администрации города Пензы поддержал инициативу Пензенского областного отделения Русского географического общества, представители которого предложили вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и назвать будущий сквер «45 Меридиан». Здесь были проведены работы по демонтажу незаконно установленного торгового объекта, мощению тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установке ограждения вдоль подпорной стены, замене бордюрного камня по границам сквера. МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» выполнило опиловку и кронирование деревьев, разбивку клумб. МУП «Пензадормост» асфальтирование прилегающих территорий.
Работы по благоустройству зеленой зоны на пересечении улиц Пушкина и Кулакова подходят к завершению. По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева специалисты монтируют арт-объект, который будет символизировать географическое понятие«45 меридиан».
– Стела состоит из металлического каркаса облицованного медью, – сообщил начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов. – В ближайшее время также установим в зоне отдыха лавочки и урны. Совместно с Управлением ГОЧС уточняется точка подключения видеокамеры, которая будет интегрирована в систему «Безопасный город».
Напомним, что глава администрации города Пензы поддержал инициативу Пензенского областного отделения Русского географического общества, представители которого предложили вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и назвать будущий сквер «45 Меридиан».
Здесь были проведены работы по демонтажу незаконно установленного торгового объекта, мощению тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установке ограждения вдоль подпорной стены, замене бордюрного камня по границам сквера. МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» выполнило опиловку и кронирование деревьев, разбивку клумб. МУП «Пензадормост» асфальтирование прилегающих территорий.
Новость: Администрация города Пензы 09 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru