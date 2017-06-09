Работы по благоустройству зеленой зоны на пересечении улиц Пушкина и Кулакова подходят к завершению. По поручению главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева специалисты монтируют арт-объект, который будет символизировать географическое понятие«45 меридиан».

– Стела состоит из металлического каркаса облицованного медью, – сообщил начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации города Пензы Магомед Агамагомедов. – В ближайшее время также установим в зоне отдыха лавочки и урны. Совместно с Управлением ГОЧС уточняется точка подключения видеокамеры, которая будет интегрирована в систему «Безопасный город».

Напомним, что глава администрации города Пензы поддержал инициативу Пензенского областного отделения Русского географического общества, представители которого предложили вдохнуть новую жизнь в ранее популярное место отдыха горожан и назвать будущий сквер «45 Меридиан».

Здесь были проведены работы по демонтажу незаконно установленного торгового объекта, мощению тротуарной плиткой пешеходных дорожек, установке ограждения вдоль подпорной стены, замене бордюрного камня по границам сквера. МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» выполнило опиловку и кронирование деревьев, разбивку клумб. МУП «Пензадормост» асфальтирование прилегающих территорий.