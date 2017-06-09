Арбитражный суд Пензенской области признал обоснованным штраф на ООО «Сетевая компания» за уклонение от заключения договора уличного освещения в Бессоновке

Напомним, в июле 2016 года по результатам рассмотрения обращения Администрации Бессоновского сельсовета по навязыванию Администрации невыгодных условий договора оказания услуг по наружному освещению по улицам Калинина, им. Адмирала И.Г. Святова, Школьная, Жилгородок с. Бессоновка и необоснованном уклонении от заключения договора ООО «Сетевая компания» направлено Предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства в срок до 12 августа 2016 года.

Данное предупреждение ООО «Сетевая компания» в установленный срок исполнено не было, в связи с чем, на основании статьи 39.1 Закона о защите конкуренции Пензенским УФАС России возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «Сетевая компания». В апреле 2017 года Пензенское УФАС России по факту нарушения антимонопольного законодательства привлекло ООО «Сетевая компания» к административной ответственности в виде штрафа.

8 июня Арбитражный суд Пензенской области отказал ООО «Сетевая компания» в удовлетворении требований об отмене постановления о наложении штрафа.

