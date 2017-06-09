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Военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев проведет выездной прием граждан по личным вопросам
Сегодня в Пензе
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В соответствии с требованиями приказа командующего войсками Центрального военного округа от 18.09.2014 г. №515, приказа военного комиссара Пензенской области от 26 февраля 2016 г. №36, 14 июня 2017 года в 15.00 в администрации Малосердобинского района военным комиссаром Пензенской области Павел Тугушев будет проводиться выездной прием граждан по личным вопросам. Время проведения приема будет сообщено дополнительно.
В соответствии с требованиями приказа командующего войсками Центрального военного округа от 18.09.2014 г. №515, приказа военного комиссара Пензенской области от 26 февраля 2016 г. №36, 14 июня 2017 года в 15.00 в администрации Малосердобинского района военным комиссаром Пензенской области Павел Тугушев будет проводиться выездной прием граждан по личным вопросам.
Время проведения приема будет сообщено дополнительно.
Новость: Администрация Малосердобинского района 09 июня 2017
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