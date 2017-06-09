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Экологическое просвещение во время школьных каникул – продолжается
Сегодня в Пензе
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Несмотря на наступившие каникулы, экологическое просвещение пензенских школьников – продолжается, поскольку учащиеся сами выражают желание больше знать и выразить свое отношение к происходящему. Так, в летнем лагере на базе средней школы №58 города Пензы заместитель руководителя Молодёжного клуба РГО при Пензенском областном отделении Русского географического общества Арнольд Айдинян провел урок экологического просвещения, на котором присутствовали ребята из 6, 7, 8 и 9-х классов. На этот раз много говорили про загрязнение воздуха на планете парниковыми газами и разрушение озонового слоя в атмосфере Земли, а также про последствия ультрафиолетового излучения Солнца.
Несмотря на наступившие каникулы, экологическое просвещение пензенских школьников – продолжается, поскольку учащиеся сами выражают желание больше знать и выразить свое отношение к происходящему. Так, в летнем лагере на базе средней школы №58 города Пензы заместитель руководителя Молодёжного клуба РГО при Пензенском областном отделении Русского географического общества Арнольд Айдинян провел урок экологического просвещения, на котором присутствовали ребята из 6, 7, 8 и 9-х классов. На этот раз много говорили про загрязнение воздуха на планете парниковыми газами и разрушение озонового слоя в атмосфере Земли, а также про последствия ультрафиолетового излучения Солнца.
Новость: Заместитель председателя Пензенского областного отделения РГО Роман Кашин, фото Лариса Еремина 09 июня 2017
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