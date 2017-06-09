Несмотря на наступившие каникулы, экологическое просвещение пензенских школьников – продолжается, поскольку учащиеся сами выражают желание больше знать и выразить свое отношение к происходящему. Так, в летнем лагере на базе средней школы №58 города Пензы заместитель руководителя Молодёжного клуба РГО при Пензенском областном отделении Русского географического общества Арнольд Айдинян провел урок экологического просвещения, на котором присутствовали ребята из 6, 7, 8 и 9-х классов. На этот раз много говорили про загрязнение воздуха на планете парниковыми газами и разрушение озонового слоя в атмосфере Земли, а также про последствия ультрафиолетового излучения Солнца.



Начиная с марта 2017 года, активистами Молодёжного клуба Пензенского областного отделения Русского географического общества было проведено более десяти подобных уроков экологического просвещения в школах города Пензы.



В рамках данных мероприятий между выступающими и слушателями происходит активная живая беседа на тему сохранения природы в ее первозданном виде. Ребята делятся мыслями по содержанию тем и активно изъявляют желание принимать участие в экологических акциях и проектах, например в молодежном экологическом движении «Зеленая волна», которое объединяет разрозненные экологические инициативы региона с 2014 года.

Большое внимание уделяется деятельности Русского географического общества и Молодёжного куба РГО, так и самой популяризации географии.



- Сейчас мы постепенно налаживаем работу со школами города Пензы посредством подобных уроков экологического и географического просвещения, географических игр, выявляем лидеров. Считаем, что это очень важно, поскольку за школьниками стоит наше будущее. Если такая тенденция сохранится и будет поддержана органами власти, то в ближайшие годы отношение к географической науке и сохранению окружающей среды у в стране сильно изменится в положительную сторону, - отметил заместитель руководителя Молодежного клуба РГО Арнольд Айдинян.



- Вместе с тем, я призываю всех студентов, школьников с начала нового учебного года объединить усилия и проводить совместно мероприятия с патриотической, географической, экологической, туристической направленностью не только в школах города, но и в сельских образовательных учреждениях. Я заметил, что подобные уроки очень позитивно воспринимаются школьниками и находят положительную обратную связь. Ребятам это интересно, а слушать молодых людей, которые ненамного старше их самих - вдвойне интереснее, - продолжил Арнольд.



В ближайшее время членами Молодежного клуба Пензенского областного отделения РГО будут проведено еще несколько уроков экологического просвещения в летних лагерях Пензы. Также школьникам проведут экскурсии по Музею русских экспедиций РГО в Литературном музее, где совместно с сотрудниками лимузея готовятся две выставки, посвященные великим географическим открытиям и исследованиям: «210 – летие кругосветной экспедиции Василия Головнина на шлюпе «Диана» (корабле, построенном в России)» и «80 – летие арктической экспедиции «Северный полюс-1 (СП-1).

Новость: Заместитель председателя Пензенского областного отделения РГО Роман Кашин, фото Лариса Еремина 09 июня 2017