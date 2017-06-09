|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт автодороги Лопатино – Петровск
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, в ходе рабочей поездки по району, проконтролировал ремонт дорожного покрытия на участке трассы Лопатино – Петровск, где ремонтные работы проводили работники ООО «Импульс». Глава администрации района изучил качество проведенных работ, осмотрел отремонтированные участки. Руководитель района дал руководству ремонтной организации определенные рекомендации по качеству проведенных работ. Также наряду с ремонтом дорог внимание было уделено благоустройству придорожной зоны и остановочных пунктов.
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, в ходе рабочей поездки по району, проконтролировал ремонт дорожного покрытия на участке трассы Лопатино – Петровск, где ремонтные работы проводили работники ООО «Импульс».
Глава администрации района изучил качество проведенных работ, осмотрел отремонтированные участки. Руководитель района дал руководству ремонтной организации определенные рекомендации по качеству проведенных работ.
Также наряду с ремонтом дорог внимание было уделено благоустройству придорожной зоны и остановочных пунктов.
Новость: Администрация Лопатинского района 09 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru