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 Пятница, 09 июня 2017
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Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт автодороги Лопатино – Петровск
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев, в ходе рабочей поездки по району, проконтролировал ремонт дорожного покрытия на участке трассы Лопатино – Петровск, где ремонтные работы проводили работники ООО «Импульс».

Глава администрации района изучил качество проведенных работ, осмотрел отремонтированные участки. Руководитель района дал руководству ремонтной организации определенные рекомендации по качеству проведенных работ.

Также наряду с ремонтом дорог внимание было уделено благоустройству придорожной зоны и остановочных пунктов.

Новость: Администрация Лопатинского района 09 июня 2017
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 Пресс-служба Пензенского УФАС России
 
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Сказки русского леса
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