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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 09 июня 2017
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Отдел экономики провел мониторинг «ярмарки выходного дня» в с. Кондоль
Сегодня в Пензе
 

Отдел экономики проводил мониторинг «ярмарки выходного дня»  в с. Кондоль.  Продовольственную группу товаров (молоко и молочные продукты, сыры,  мясо, колбасы, копчености, рыба, фрукты, овощи, хлеб и хлебобулочные изделия  и др.) на ярмарке реализуют предприниматели г. Пензы и области. Изменения цен на социально - значимую группу продуктов питания не зафиксировано. 

Предлагается несколько пород молодняка птицы для  личных подворий  сельчан. Большим спросом пользуется  рассада овощных культур и цветов. Промышленные товары: одежда, обувь, головные уборы, канцтовары,  ковры и ковровые изделия, одеяла, подушки, изделия из кожгалантереи поставляют  сельчанам предприниматели  Саратовской области  г. Петровска и г. Энгельса.

Новость: Администрация Пензенского района 09 июня 2017
2017-06-09
В селе Вишневое Тамалинского района прошел День памяти Юрия Андреева
 Родные, односельчане и ветераны боевых действий хранят о нем светлую память
 
2017-06-09
Глава администрации Лунинского района провел встречу с индивидуальным предпринимателем
 В ходе встречи обсуждались вопросы по расширению бизнеса в сфере общественного питания на территории района
 
2017-06-09
«Организация досуга детей и подростков в летний период в библиотеках Городищенского района»
 В Городищенской районной библиотеке прошел районный семинар библиотечных специалистов
 
2017-06-09
В связи с праздником «День России» движение пригородных поездов устанавливается по следующему расписанию
 Информация для пассажиров
 
2017-06-09
В районном доме культуры состоялось чествование работников учреждений социальной защиты и центра занятости Камешкирского района
 В торжественной части мероприятия глава администрации Камешкирского района Сергей Хазов поздравил собравшихся с профессиональным праздником
 
2017-06-09
Открытие первой смены лагеря труда и отдыха «Ровесник» и палаточного лагеря «Лидер»
 Лагерь труда и отдыха «Ровесник» вновь радушно распахнул двери для 40 подростков из разных сёл Бессоновского района
 
2017-06-09
Отдел экономики провел мониторинг «ярмарки выходного дня» в с. Кондоль
 Изменения цен на социально - значимую группу продуктов питания не зафиксировано
 
2017-06-09
Летняя страна
 Конкурсно-игровая программа
 
2017-06-09
Глава администрации Лопатинского района Ришат Алтынбаев проконтролировал ремонт автодороги Лопатино – Петровск
 Также наряду с ремонтом дорог внимание было уделено благоустройству придорожной зоны и остановочных пунктов
 
2017-06-09
Экологическое просвещение во время школьных каникул – продолжается
Начиная с марта 2017 года, активистами Молодёжного клуба Пензенского областного отделения Русского географического общества было проведено более десяти подобных уроков
 
2017-06-09
Военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев проведет выездной прием граждан по личным вопросам
 В 15.00 в администрации Малосердобинского района
 
2017-06-09
Арбитражный суд Пензенской области признал обоснованным штраф на ООО «Сетевая компания» за уклонение от заключения договора уличного освещения в Бессоновке
 Пресс-служба Пензенского УФАС России
 
2017-06-09
Работы по благоустройству зеленой зоны на пересечении улиц Пушкина и Кулакова подходят к завершению
 В сквере «45 меридиан» устанавливают стелу
 
2017-06-09
Сказки русского леса
 В Никольском городском парке состоялась экологическая игра-путешествие
 
2017-06-09
Глава администрации Кузнецкого района Валерий Костин провел прием граждан по личным вопросам
 Все обращения граждан взяты главой районной администрации на контроль
 

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