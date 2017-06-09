Отдел экономики провел мониторинг «ярмарки выходного дня» в с. Кондоль

Отдел экономики проводил мониторинг «ярмарки выходного дня» в с. Кондоль. Продовольственную группу товаров (молоко и молочные продукты, сыры, мясо, колбасы, копчености, рыба, фрукты, овощи, хлеб и хлебобулочные изделия и др.) на ярмарке реализуют предприниматели г. Пензы и области. Изменения цен на социально - значимую группу продуктов питания не зафиксировано.

Предлагается несколько пород молодняка птицы для личных подворий сельчан. Большим спросом пользуется рассада овощных культур и цветов. Промышленные товары: одежда, обувь, головные уборы, канцтовары, ковры и ковровые изделия, одеяла, подушки, изделия из кожгалантереи поставляют сельчанам предприниматели Саратовской области г. Петровска и г. Энгельса.