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Открытие первой смены лагеря труда и отдыха «Ровесник» и палаточного лагеря «Лидер»
Сегодня в Пензе
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Лагерь труда и отдыха «Ровесник» вновь радушно распахнул двери для 40 подростков из разных сёл Бессоновского района. Здесь для ребят созданы все условия для плодотворного труда, занятий спортом и развития творческого потенциала. Состоялось торжественное открытие первой смены «Мой край – вчера, сегодня, завтра» лагеря «Ровесник» и палаточного лагеря «Лидер». В этом году лагерю исполняется пять лет, поздравить детей с юбилеем приехали: глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев, заместитель главы Нина Асташина, начальник управления образования Бессоновского района Светлана Назарова, глава Полеологовской сельской администрации Светлана Тужилова. Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев поздравил ребят, пожелал им тёплого солнечного лета, с пользой провести время, обрести новых друзей, а главное плодотворно потрудиться, так как труд это основное направление работы лагеря. Завершилась церемония зажигательным флэш-мобом под гимн лагеря труда и отдыха «Кто, если не мы». Закончился день танцевальной программой «Мы вместе».
Лагерь труда и отдыха «Ровесник» вновь радушно распахнул двери для 40 подростков из разных сёл Бессоновского района. Здесь для ребят созданы все условия для плодотворного труда, занятий спортом и развития творческого потенциала. Состоялось торжественное открытие первой смены «Мой край – вчера, сегодня, завтра» лагеря «Ровесник» и палаточного лагеря «Лидер».
В этом году лагерю исполняется пять лет, поздравить детей с юбилеем приехали: глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев, заместитель главы Нина Асташина, начальник управления образования Бессоновского района Светлана Назарова, глава Полеологовской сельской администрации Светлана Тужилова.
Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев поздравил ребят, пожелал им тёплого солнечного лета, с пользой провести время, обрести новых друзей, а главное плодотворно потрудиться, так как труд это основное направление работы лагеря.
Завершилась церемония зажигательным флэш-мобом под гимн лагеря труда и отдыха «Кто, если не мы». Закончился день танцевальной программой «Мы вместе».
Новость: Администрация Бессоновского района 09 июня 2017
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