В районном доме культуры состоялось чествование работников учреждений социальной защиты и центра занятости Камешкирского района

2017-06-09

Все собранные средства будут переданы семьям, нуждающимся в материальной поддержке

2017-06-09

Родные, односельчане и ветераны боевых действий хранят о нем светлую память

2017-06-09

В ходе встречи обсуждались вопросы по расширению бизнеса в сфере общественного питания на территории района

2017-06-09

В Городищенской районной библиотеке прошел районный семинар библиотечных специалистов

2017-06-09

Информация для пассажиров

2017-06-09

В торжественной части мероприятия глава администрации Камешкирского района Сергей Хазов поздравил собравшихся с профессиональным праздником

2017-06-09

Лагерь труда и отдыха «Ровесник» вновь радушно распахнул двери для 40 подростков из разных сёл Бессоновского района

2017-06-09

Изменения цен на социально - значимую группу продуктов питания не зафиксировано

2017-06-09

Конкурсно-игровая программа

2017-06-09

Также наряду с ремонтом дорог внимание было уделено благоустройству придорожной зоны и остановочных пунктов

2017-06-09

Начиная с марта 2017 года, активистами Молодёжного клуба Пензенского областного отделения Русского географического общества было проведено более десяти подобных уроков

2017-06-09

В 15.00 в администрации Малосердобинского района

2017-06-09

Пресс-служба Пензенского УФАС России

2017-06-09

В сквере «45 меридиан» устанавливают стелу

2017-06-09