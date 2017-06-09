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В связи с праздником «День России» движение пригородных поездов устанавливается по следующему расписанию
Сегодня в Пензе
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09 июня 2017 – по рабочему дню пятница, 10,11 июня 2017 – по выходному дню суббота, 12 июня 2017 – по выходному дню воскресенье, 13 июня 2017 – по рабочему дню понедельник. 09,10,11,12,13 июня назначаются поезда:
09 июня 2017 – по рабочему дню пятница,
10,11 июня 2017 – по выходному дню суббота,
12 июня 2017 – по выходному дню воскресенье,
13 июня 2017 – по рабочему дню понедельник.
09,10,11,12,13 июня назначаются поезда:
Новость: Сергей Иванович Спатар, пресс-секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании 09 июня 2017
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