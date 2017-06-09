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«Организация досуга детей и подростков в летний период в библиотеках Городищенского района»
Сегодня в Пензе
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В Городищенской районной библиотеке прошел районный семинар библиотечных специалистов «Организация досуга детей и подростков в летний период в библиотеках Городищенского района». Начальник отдела по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта администрации Городищенского района Марина Лященко открыла семинар. Марина Александровна поздравила библиотекарей с прошедшим профессиональным праздником Днем библиотек, вручила лучшим библиотекарям района Почетные грамоты. Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Городищенскому району Наталья Ошкина рассказала о профилактике детской преступности во время летних каникул. По вопросу формирование экологической культуры детей и подростков» выступили библиотекарь П. Куракинской сельской библиотеки Наталья Субботина и главный библиотекарь районной библиотеки Ирина Видинеева. Опытом работы о деятельности библиотеки по вопросу профилактики безнадзорности и подростковой преступности поделились Надежда Капрянцева, Наталья Ахмедова библиотекари п. Чаадаевская , Лидия Щеголькова библиотекарь с. Трескино. Об итогах посещения библиотек, о работе по основам безопасности жизнедеятельности выступила Ольга Серегина, директор Городищенской районной библиотеки. Методическим центром районной библиотеки подготовлен информационно – методический материал в помощь работе сельских библиотек. В работе семинара приняла участие директор Городищенского районного Дома культуры Светлана Моисеева.
В Городищенской районной библиотеке прошел районный семинар библиотечных специалистов «Организация досуга детей и подростков в летний период в библиотеках Городищенского района».
Начальник отдела по делам молодежи, культуры, физкультуры и спорта администрации Городищенского района Марина Лященко открыла семинар. Марина Александровна поздравила библиотекарей с прошедшим профессиональным праздником Днем библиотек, вручила лучшим библиотекарям района Почетные грамоты.
Инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД России по Городищенскому району Наталья Ошкина рассказала о профилактике детской преступности во время летних каникул.
По вопросу формирование экологической культуры детей и подростков» выступили библиотекарь П. Куракинской сельской библиотеки Наталья Субботина и главный библиотекарь районной библиотеки Ирина Видинеева.
Опытом работы о деятельности библиотеки по вопросу профилактики безнадзорности и подростковой преступности поделились Надежда Капрянцева, Наталья Ахмедова библиотекари п. Чаадаевская , Лидия Щеголькова библиотекарь с. Трескино.
Об итогах посещения библиотек, о работе по основам безопасности жизнедеятельности выступила Ольга Серегина, директор Городищенской районной библиотеки.
Методическим центром районной библиотеки подготовлен информационно – методический материал в помощь работе сельских библиотек.
В работе семинара приняла участие директор Городищенского районного Дома культуры Светлана Моисеева.
Новость: Администрация Городищенского района 09 июня 2017
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