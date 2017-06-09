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Глава администрации Лунинского района провел встречу с индивидуальным предпринимателем
Сегодня в Пензе
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Глава администрации района Алексей Атясов провел рабочую встречу с индивидуальным предпринимателем Еленой Груненковой по вопросу ведения бизнеса. В ходе встречи обсуждались вопросы по расширению бизнеса в сфере общественного питания на территории района, улучшению качества блюд, санитарному состоянию помещений, антитеррористической защищенности объектов общественного питания, а также затронули тему по увеличению оплаты труда наемных работников и вложению инвестиций в район. По итогам принято решение о дальнейшем взаимном сотрудничестве.
Глава администрации района Алексей Атясов провел рабочую встречу с индивидуальным предпринимателем Еленой Груненковой по вопросу ведения бизнеса.
В ходе встречи обсуждались вопросы по расширению бизнеса в сфере общественного питания на территории района, улучшению качества блюд, санитарному состоянию помещений, антитеррористической защищенности объектов общественного питания, а также затронули тему по увеличению оплаты труда наемных работников и вложению инвестиций в район.
По итогам принято решение о дальнейшем взаимном сотрудничестве.
Новость: Администрация Лунинского района 09 июня 2017
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