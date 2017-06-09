В селе Вишневое Тамалинского района прошел День памяти Юрия Андреева

В селе Вишневое Тамалинского района прошло мероприятие, посвященное 35 летней годовщине со дня гибели земляка, уроженца села Вишневое Тамалинского района Юрия Андреева, погибшего в демократической республике Афганистан. Родные, односельчане и ветераны боевых действий хранят о нем светлую память. В День памяти группа воинов-интернационалистов посетили место его захоронения; семью погибшего и школу, где учился Юрий Андреев.

Новость: Администрация Тамалинского района 09 июня 2017