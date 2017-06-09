В рамках Всемирного дня океана для учащихся средней школы №1 и №2 состоялись театральные игры

Руководитель народного театра Центра культуры и искусств города Нижний Ломов Марина Зуйкова в рамках Всемирного дня океана подготовила и провела для учащихся средней школы №1 и №2 театральные игры.

Дети с огромным интересом и азартом с помощью игры смогли перевоплотиться в растения, животные и даже в морские камни. А какой океан без пиратов и морского боя? И тут фантазия детей разыгралась. Они смогли проявить себя не только интеллектуально, но и физически.

Все пришедшие на мероприятия дети получили заряд энергии и массу положительных эмоций.