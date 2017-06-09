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В рамках Всемирного дня океана для учащихся средней школы №1 и №2 состоялись театральные игры
Сегодня в Пензе
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Руководитель народного театра Центра культуры и искусств города Нижний Ломов Марина Зуйкова в рамках Всемирного дня океана подготовила и провела для учащихся средней школы №1 и №2 театральные игры. Дети с огромным интересом и азартом с помощью игры смогли перевоплотиться в растения, животные и даже в морские камни. А какой океан без пиратов и морского боя? И тут фантазия детей разыгралась. Они смогли проявить себя не только интеллектуально, но и физически. Все пришедшие на мероприятия дети получили заряд энергии и массу положительных эмоций.
Руководитель народного театра Центра культуры и искусств города Нижний Ломов Марина Зуйкова в рамках Всемирного дня океана подготовила и провела для учащихся средней школы №1 и №2 театральные игры.
Дети с огромным интересом и азартом с помощью игры смогли перевоплотиться в растения, животные и даже в морские камни. А какой океан без пиратов и морского боя? И тут фантазия детей разыгралась. Они смогли проявить себя не только интеллектуально, но и физически.
Все пришедшие на мероприятия дети получили заряд энергии и массу положительных эмоций.
Новость: Администрация Нижнеломовского района 09 июня 2017
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