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17 июня жители Белинского района смогут обратиться к врачам сразу нескольких специальностей: терапевту, неврологу, кардиологу
Сегодня в Пензе
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В связи с большой востребованностью среди населения, помимо приёма врачами различных специальностей проводятся дополнительные акции «День лабораторной диагностики» и «День ФГС (фиброгастроэндоскопия)». Время проведения акции: с 8.00 до 14.00. Запись через сайт Penzadoktor или по телефонам: 2-05-13, 89063962345.
В связи с большой востребованностью среди населения, помимо приёма врачами различных специальностей проводятся дополнительные акции «День лабораторной диагностики» и «День ФГС (фиброгастроэндоскопия)».
Время проведения акции: с 8.00 до 14.00.
Запись через сайт Penzadoktor или по телефонам: 2-05-13, 89063962345.
Новость: Администрация Белинского района 09 июня 2017
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