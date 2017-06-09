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Специалисты «Центра закупок города Пензы» провели обучающий семинар для муниципальных унитарных предприятий города Пензы
Сегодня в Пензе
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В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы энергосбережения и энергетической эффективности, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок. Кроме того, сотрудники Центра закупок города рассказали об осуществлении закупки товаров, работ и услуг путем проведения аукциона в электронной форме, также об особенностях закупок в форме электронного аукциона, путём запроса котировок. Кроме этого участники семинара обсудили тему соблюдения требований энергоэффективности и энергосбережения при проведении закупок и вопрос о порядке подготовки и размещения в Единой информационной системе предоставления отчетов и информации об исполнении контрактов.
В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы энергосбережения и энергетической эффективности, определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса котировок.
Кроме того, сотрудники Центра закупок города рассказали об осуществлении закупки товаров, работ и услуг путем проведения аукциона в электронной форме, также об особенностях закупок в форме электронного аукциона, путём запроса котировок.
Кроме этого участники семинара обсудили тему соблюдения требований энергоэффективности и энергосбережения при проведении закупок и вопрос о порядке подготовки и размещения в Единой информационной системе предоставления отчетов и информации об исполнении контрактов.
Новость: Дмитрий Раткин 09 июня 2017
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