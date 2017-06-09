Объявлен прием заявок на создание ЦМИТ

Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе действующих субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления из бюджета Пензенской области субсидий в размере до 5,0 млн. рублей на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.

Заявки принимаются с 5 по 26 июня 2017 года по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 233.

Время приема заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.

Консультации по телефону 595-825.