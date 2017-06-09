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Объявлен прием заявок на создание ЦМИТ
Сегодня в Пензе
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Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе действующих субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления из бюджета Пензенской области субсидий в размере до 5,0 млн. рублей на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества. Заявки принимаются с 5 по 26 июня 2017 года по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 233. Время приема заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00. Консультации по телефону 595-825.
Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики объявляет о начале приема документов на участие в конкурсном отборе действующих субъектов малого и среднего предпринимательства для предоставления из бюджета Пензенской области субсидий в размере до 5,0 млн. рублей на создание и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества.
Заявки принимаются с 5 по 26 июня 2017 года по адресу: г. Пенза, ул. Московская, 75, кабинет 233.
Время приема заявок с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья), обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
Консультации по телефону 595-825.
Новость: Дмитрий Раткин 09 июня 2017
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