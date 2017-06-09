В Кузнецком районе обнаружили плавающий остров

Как сообщают местные жители, на озере Бобровское, которое находится неподалеку от Кузнецка, обнаружили интересную особенность. Часть полуострова, находящегося на северо-западе озера просто откололась от берега и уплыла.

Это случилось из-за ураганного ветра, который прошел накануне. Большой кусок земли поплыл на противоположный берег. Кроме сильных порывов ветра этому способствовал и большой уровень воды в озере. Дрейфующий островок до своего путешествия успел порасти лесом. Свое плавание он, видимо, закончил и теперь работники местного отделения РГО смогут детально его изучить.

По предварительным данным, длина куска составляет около 330 метров, а ширина около 170.