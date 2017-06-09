В 2017 году проводится ремонт автомобильной дороги регионального значения в Никольском районе

Протяженность ремонта составляет 16, 5 км. На сегодняшний день выполнено фрезерование автодороги по всей протяженности, устройство выравнивающего слоя на 13 км, устройство слоя усиления на 8 км, ремонт обочин на 12 км, произведен ремонт 8 съездов.

На объекте ремонта ежедневно работает 40 единиц техники и более 80 человек. Срок сдачи объекта по контракту 1 августа 2017 года. Подрядная организация работает с опережением календарного графика и в середине июля ремонт данной дороги будет завершен.