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В 2017 году проводится ремонт автомобильной дороги регионального значения в Никольском районе
Сегодня в Пензе
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Протяженность ремонта составляет 16, 5 км. На сегодняшний день выполнено фрезерование автодороги по всей протяженности, устройство выравнивающего слоя на 13 км, устройство слоя усиления на 8 км, ремонт обочин на 12 км, произведен ремонт 8 съездов. На объекте ремонта ежедневно работает 40 единиц техники и более 80 человек. Срок сдачи объекта по контракту 1 августа 2017 года. Подрядная организация работает с опережением календарного графика и в середине июля ремонт данной дороги будет завершен.
Протяженность ремонта составляет 16, 5 км. На сегодняшний день выполнено фрезерование автодороги по всей протяженности, устройство выравнивающего слоя на 13 км, устройство слоя усиления на 8 км, ремонт обочин на 12 км, произведен ремонт 8 съездов.
На объекте ремонта ежедневно работает 40 единиц техники и более 80 человек. Срок сдачи объекта по контракту 1 августа 2017 года. Подрядная организация работает с опережением календарного графика и в середине июля ремонт данной дороги будет завершен.
Новость: Дмитрий Раткин 09 июня 2017
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