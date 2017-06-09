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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 09 июня 2017
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Первый заместитель Министра образования Лилия Чащина посетила Городищенский и Никольский районы
Сегодня в Пензе
 

В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование» Первый заместитель Министра образования Лилия Чащина посетила Городищенский и Никольский районы, где встретилась с родителями, педагогами и жителями. Встречи в г. Сурск и р.п. Сура посетили более 170 человек.

Лилия Валерьевна рассказала об основных направлениях развития системы образования в текущем году и планах на 2018 год. Ответила на все заданные вопросы, касающиеся совершенствования материально-технической базы дошкольных образовательных организаций, проведения ГИА для детей с ограниченными возможностями здоровья, существующих программ повышения квалификации и переобучения педагогов.

«По инициативе Губернатора, вновь стартовали конкурсы педагогического мастерства: «Педагогический Олимп» и «Педагогическая инициатива. Победители которых получат 50 и 100 тысяч рублей соответственно. Также в этом году будет реализован проект по повышению профессионального мастерства учителей иностранного языка сельских школ. 60 педагогов пройдут обучение с носителем языка, а 12 лучших будут направлены на стажировку за рубеж», - отметила Лилия Чащина.

Следующий выезд состоится 10 июня. Будут посещены Камешкирский и Неверкинский районы.

Новость: Министерство образования Пензенской области 09 июня 2017
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В 2017 году проводится ремонт автомобильной дороги регионального значения в Никольском районе
 Протяженность ремонта составляет 16, 5 км
 

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