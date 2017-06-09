На территории Пензенской области в ДТП погибло 2 лося

Минувшей ночью на территории Пензенской области произошло 2 ДТП с участием диких копытных животных (лосей), одно в окрестностях села Борисовка Городищенского района на трассе М5 в ходе столкновения с микроавтобусом Peugeot Boxer и в окрестностях города Каменки с неизвестным автомобилем, который скрылся с места ДТП.

В целях недопущения наезда на диких животных напоминаем, что всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.