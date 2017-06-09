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На территории Пензенской области в ДТП погибло 2 лося
Сегодня в Пензе
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Минувшей ночью на территории Пензенской области произошло 2 ДТП с участием диких копытных животных (лосей), одно в окрестностях села Борисовка Городищенского района на трассе М5 в ходе столкновения с микроавтобусом Peugeot Boxer и в окрестностях города Каменки с неизвестным автомобилем, который скрылся с места ДТП. В целях недопущения наезда на диких животных напоминаем, что всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.
Минувшей ночью на территории Пензенской области произошло 2 ДТП с участием диких копытных животных (лосей), одно в окрестностях села Борисовка Городищенского района на трассе М5 в ходе столкновения с микроавтобусом Peugeot Boxer и в окрестностях города Каменки с неизвестным автомобилем, который скрылся с места ДТП.
В целях недопущения наезда на диких животных напоминаем, что всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим при передвижении на транспортных средствах, особенно на дорогах, проходящих вблизи лесных массивов.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 09 июня 2017
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