Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в результате возгорания автомобиля, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

По данным следствия, в вечернее время 8 июня 2017 года 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками на автомобиле отправился на рыбалку. Когда мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыли от берега, второй внук оставался в ВАЗ-2107, припаркованном на берегу реки Вядь. В какой-то момент произошло возгорание транспортного средства, в результате ребенок, находившийся в салоне погиб.

В настоящее время обгоревшая автомашина изъята, назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит причину пожара, а также очаг возгорания. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления СК.