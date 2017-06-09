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Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в результате возгорания автомобиля
Сегодня в Пензе
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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в результате возгорания автомобиля, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По данным следствия, в вечернее время 8 июня 2017 года 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками на автомобиле отправился на рыбалку. Когда мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыли от берега, второй внук оставался в ВАЗ-2107, припаркованном на берегу реки Вядь. В какой-то момент произошло возгорание транспортного средства, в результате ребенок, находившийся в салоне погиб. В настоящее время обгоревшая автомашина изъята, назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит причину пожара, а также очаг возгорания. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления СК.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в результате возгорания автомобиля, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным следствия, в вечернее время 8 июня 2017 года 60-летний житель Бессоновского района вместе с двумя внуками на автомобиле отправился на рыбалку. Когда мужчина с одним из мальчиков на лодке отплыли от берега, второй внук оставался в ВАЗ-2107, припаркованном на берегу реки Вядь. В какой-то момент произошло возгорание транспортного средства, в результате ребенок, находившийся в салоне погиб.
В настоящее время обгоревшая автомашина изъята, назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит причину пожара, а также очаг возгорания. На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления СК.
Новость: Следственное управление РФ по Пензенской области 09 июня 2017
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