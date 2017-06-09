По инициативе главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева новая добрая традиция рождается на Пензенской земле. Традиция – в канун Дня России и Дня города открывать передвижную тематическую выставку, которая затем будет демонстрироваться в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания города Пензы.

Сегодня, 9 июня, в здании администрации города Пензы состоялось открытие выставки художника Александра Толкачева «Огни родного города». Именно она дает старт чреде праздничных мероприятий, которые пройдут в нашем городе с 9 по 12 июня.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

- Отрадно, что сегодня выставка талантливого фотографа Александра Толкачева рассказывает об истории нашего города, его достопримечательностях, его знаменитых архитектурных строениях,- подчеркнул Виктор Николаевич. - Мы видим здесь крупные объекты культуры, образования, торговые объекты, магистрали, и каждый из кадров – по-своему прекрасен. Объединяет только одно – огни родного города.

Глава исполнительной власти отметил, что сама задумка изобразить Пензу в ночном сиянии придает данной выставке определенную неповторимость и загадочность. Он выразил уверенность, что посетители выставки, глядя на фотографии, будут понимать, что наш город самый лучший, потому что самый знакомый, самый любимый и самый родной.

- Своими фотографиями я хотел подчеркнуть, какой у нас красивый и сказочный город, - сказал Александр Толкачев. - Хочу сказать огромное спасибо Вере Фейгиной и Михаил Кокорину, без них эта выставка не состоялась бы. Отдельную благодарность хочу выразить вам, Виктор Николаевич, и вашей команде. Это я уже говорю не как фотограф, а как житель города. Я вижу, как меняется Пенза, как она становится лучше: открываются скверы, делаются дороги. Что самое замечательное, возвращается символ города – ласточка.

В завершении мероприятия глава администрации подарил фотографу панно