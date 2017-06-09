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По инициативе главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева новая добрая традиция рождается на Пензенской земле
Сегодня в Пензе
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По инициативе главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева новая добрая традиция рождается на Пензенской земле. Традиция – в канун Дня России и Дня города открывать передвижную тематическую выставку, которая затем будет демонстрироваться в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания города Пензы. Сегодня, 9 июня, в здании администрации города Пензы состоялось открытие выставки художника Александра Толкачева «Огни родного города». Именно она дает старт чреде праздничных мероприятий, которые пройдут в нашем городе с 9 по 12 июня. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. - Отрадно, что сегодня выставка талантливого фотографа Александра Толкачева рассказывает об истории нашего города, его достопримечательностях, его знаменитых архитектурных строениях,- подчеркнул Виктор Николаевич. - Мы видим здесь крупные объекты культуры, образования, торговые объекты, магистрали, и каждый из кадров – по-своему прекрасен. Объединяет только одно – огни родного города. Глава исполнительной власти отметил, что сама задумка изобразить Пензу в ночном сиянии придает данной выставке определенную неповторимость и загадочность. Он выразил уверенность, что посетители выставки, глядя на фотографии, будут понимать, что наш город самый лучший, потому что самый знакомый, самый любимый и самый родной. - Своими фотографиями я хотел подчеркнуть, какой у нас красивый и сказочный город, - сказал Александр Толкачев. - Хочу сказать огромное спасибо Вере Фейгиной и Михаил Кокорину, без них эта выставка не состоялась бы. Отдельную благодарность хочу выразить вам, Виктор Николаевич, и вашей команде. Это я уже говорю не как фотограф, а как житель города. Я вижу, как меняется Пенза, как она становится лучше: открываются скверы, делаются дороги. Что самое замечательное, возвращается символ города – ласточка. В завершении мероприятия глава администрации подарил фотографу панно
По инициативе главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева новая добрая традиция рождается на Пензенской земле. Традиция – в канун Дня России и Дня города открывать передвижную тематическую выставку, которая затем будет демонстрироваться в учреждениях культуры, образования, здравоохранения и социального обслуживания города Пензы.
Сегодня, 9 июня, в здании администрации города Пензы состоялось открытие выставки художника Александра Толкачева «Огни родного города». Именно она дает старт чреде праздничных мероприятий, которые пройдут в нашем городе с 9 по 12 июня.
С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.
- Отрадно, что сегодня выставка талантливого фотографа Александра Толкачева рассказывает об истории нашего города, его достопримечательностях, его знаменитых архитектурных строениях,- подчеркнул Виктор Николаевич. - Мы видим здесь крупные объекты культуры, образования, торговые объекты, магистрали, и каждый из кадров – по-своему прекрасен. Объединяет только одно – огни родного города.
Глава исполнительной власти отметил, что сама задумка изобразить Пензу в ночном сиянии придает данной выставке определенную неповторимость и загадочность. Он выразил уверенность, что посетители выставки, глядя на фотографии, будут понимать, что наш город самый лучший, потому что самый знакомый, самый любимый и самый родной.
- Своими фотографиями я хотел подчеркнуть, какой у нас красивый и сказочный город, - сказал Александр Толкачев. - Хочу сказать огромное спасибо Вере Фейгиной и Михаил Кокорину, без них эта выставка не состоялась бы. Отдельную благодарность хочу выразить вам, Виктор Николаевич, и вашей команде. Это я уже говорю не как фотограф, а как житель города. Я вижу, как меняется Пенза, как она становится лучше: открываются скверы, делаются дороги. Что самое замечательное, возвращается символ города – ласточка.
В завершении мероприятия глава администрации подарил фотографу панно
Новость: Администрация города Пензы 09 июня 2017
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