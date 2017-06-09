Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Пятница, 09 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
Ректору ПГУ Александру Гулякову присвоили звание «Почётный гражданин Пензенской области»
Сегодня в Пензе
 

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в рамках очередной 45-й сессии областного парламента, губернатор Иван Белозерцев отметил профессиональные заслуги Александра Гулякова, его вклад в развитие Пензенской области.

«Присвоение звания «Почётный гражданин Пензенской области» - результат профессиональной, общественно значимой деятельности. При этом одной из самых высоких наград является признание людей», - подчеркнул глава областной исполнительной власти.

Он также напомнил основные этапы трудовой деятельности Почётного гражданина, оценил его работу по обеспечению безопасности жителей на территории Пензенской области, а также обратил внимание на значимость подготовки кадров для экономики региона - работу в качестве ректора Пензенского государственного университета. 

Губернатор Иван Белозерцев пожелал Александру Гулякову дальнейшей эффективной деятельности, новых успехов на благо Пензенского края.

Александр Дмитриевич Гуляков родился 5 мая 1956 года в селе Баранчеевка Беднодемьяновского района Пензенской области.

Образование высшее. В 1983 году окончил Академию МВД СССР, в 1995 году – адъюнктуру Академии МВД Российской Федерации, получил специальность юриста и ученую степень кандидата юридических наук.

В 1992 году был назначен начальником ОВД Беднодемьяновского района Пензенской области. С 1995 года по 2007 год занимал должности заместителя начальника, а затем и начальника Управления внутренних дел по Пензенской области. Депутат Законодательного Собрания Пензенской области четвертого и пятого созывов, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области четвертого созыва.

С 1996 года преподает в Пензенском государственном университете в должности старшего преподавателя, доцента.

До назначения и.о. ректора работал директором Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».

26 ноября 2013 года избран ректором ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет".

За многолетнюю плодотворную трудовую и общественную деятельность Александр Дмитриевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского, знаком «Почетный сотрудник МВД РФ», почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

Новость: Правительство Пензенской области 09 июня 2017
2017-06-09
«Мы – граждане России»
Юным пензенцам вручили их первые паспорта
 
2017-06-09
Пензенская область будет сотрудничать с Минпромом РФ в сфере создания доступной среды для инвалидов
 Цель форума – развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни различных категорий населения
 
2017-06-09
В Пензенской области разработан закон о поддержке обманутых дольщиков
В ходе 45 сессии депутаты регионального Парламента одобрили законопроект
 
2017-06-09
Число участников первых ЕГЭ-2017, не преодолевших минимальные пороги, снизилось по сравнению с прошлым годом
 Положительную динамику результатов показали три региона
 
2017-06-09
«Огни родного города»
В администрации Пензы открылась фотовыставка Александра Толкачева
 
2017-06-09
Будущее пензенского спорта — какое оно?
На коллегии Министерства спорта обсудили подготовку резерва
 
2017-06-09
ПГАУ-ДЮСШ №6 – серебряные призеры Командного Чемпионата Федерации настольного тенниса России по настольному теннису
 Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился со сборной командой
 
2017-06-09
Михаил Бабич по поручению Президента России вручил государственные награды жителям Приволжья
 В Нижний Новгород на торжественную церемонию из регионов округа приехали представители самых разных профессий
 
2017-06-09
13 июня в Пензенской области пройдет ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
 Для сдачи биологии заявились 1207 выпускников, английского языка – 333 человека, немецкого языка – 20 человек, французского языка – 2 человека
 
2017-06-09
Ректору ПГУ Александру Гулякову присвоили звание «Почётный гражданин Пензенской области»
 Решение единогласно одобрено депутатами Законодательного Собрания региона
 
2017-06-09
По инициативе главы администрации города Пензы Виктора Кувайцева новая добрая традиция рождается на Пензенской земле
 Традиция – в канун Дня России и Дня города открывать передвижную тематическую выставку
 
2017-06-09
Возбуждено уголовное дело по факту гибели 11-летнего ребенка в результате возгорания автомобиля
 В настоящее время обгоревшая автомашина изъята, назначена пожаро-техническая экспертиза, которая установит причину пожара, а также очаг возгорания
 
2017-06-09
На территории Пензенской области в ДТП погибло 2 лося
 В целях недопущения наезда на диких животных напоминаем, что всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать скоростной режим
 
2017-06-09
Первый заместитель Министра образования Лилия Чащина посетила Городищенский и Никольский районы
 В рамках акции «Открытый диалог. PROобразование»
 
2017-06-09
В 2017 году проводится ремонт автомобильной дороги регионального значения в Никольском районе
 Протяженность ремонта составляет 16, 5 км
 

Новости партнеров
 
На сайте: 25ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru