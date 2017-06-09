Ректору ПГУ Александру Гулякову присвоили звание «Почётный гражданин Пензенской области»

В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в рамках очередной 45-й сессии областного парламента, губернатор Иван Белозерцев отметил профессиональные заслуги Александра Гулякова, его вклад в развитие Пензенской области.



«Присвоение звания «Почётный гражданин Пензенской области» - результат профессиональной, общественно значимой деятельности. При этом одной из самых высоких наград является признание людей», - подчеркнул глава областной исполнительной власти.



Он также напомнил основные этапы трудовой деятельности Почётного гражданина, оценил его работу по обеспечению безопасности жителей на территории Пензенской области, а также обратил внимание на значимость подготовки кадров для экономики региона - работу в качестве ректора Пензенского государственного университета.



Губернатор Иван Белозерцев пожелал Александру Гулякову дальнейшей эффективной деятельности, новых успехов на благо Пензенского края.



Александр Дмитриевич Гуляков родился 5 мая 1956 года в селе Баранчеевка Беднодемьяновского района Пензенской области.



Образование высшее. В 1983 году окончил Академию МВД СССР, в 1995 году – адъюнктуру Академии МВД Российской Федерации, получил специальность юриста и ученую степень кандидата юридических наук.



В 1992 году был назначен начальником ОВД Беднодемьяновского района Пензенской области. С 1995 года по 2007 год занимал должности заместителя начальника, а затем и начальника Управления внутренних дел по Пензенской области. Депутат Законодательного Собрания Пензенской области четвертого и пятого созывов, Председатель Законодательного Собрания Пензенской области четвертого созыва.



С 1996 года преподает в Пензенском государственном университете в должности старшего преподавателя, доцента.



До назначения и.о. ректора работал директором Пензенского педагогического института им. В.Г. Белинского Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Пензенский государственный университет».



26 ноября 2013 года избран ректором ФГБОУ ВПО "Пензенский государственный университет".



За многолетнюю плодотворную трудовую и общественную деятельность Александр Дмитриевич награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, орденом Святого благоверного князя Даниила Московского, знаком «Почетный сотрудник МВД РФ», почетным знаком Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

Новость: Правительство Пензенской области 09 июня 2017