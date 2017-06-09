|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
13 июня в Пензенской области пройдет ЕГЭ по биологии и иностранным языкам
Сегодня в Пензе
|
Для сдачи биологии заявились 1207 выпускников, английского языка – 333 человека, немецкого языка – 20 человек, французского языка – 2 человека. В этот день в области будет работать 16 пунктов проведения экзаменов, из них 3 – в Пензе, а также 2 пункта проведения экзаменов на дому. Продолжительность ЕГЭ по биологии составляет 3 часа 30 минут, по иностранным языкам - 3 часа. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам – 22 балла. Свои результаты по биологии участники экзаменов узнают не позднее 27 июня 2017 года, по иностранным языкам – не позднее 30 июня 2017 года.
Для сдачи биологии заявились 1207 выпускников, английского языка – 333 человека, немецкого языка – 20 человек, французского языка – 2 человека.
В этот день в области будет работать 16 пунктов проведения экзаменов, из них 3 – в Пензе, а также 2 пункта проведения экзаменов на дому.
Продолжительность ЕГЭ по биологии составляет 3 часа 30 минут, по иностранным языкам - 3 часа.
Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам – 22 балла.
Свои результаты по биологии участники экзаменов узнают не позднее 27 июня 2017 года, по иностранным языкам – не позднее 30 июня 2017 года.
Новость: Министерство образования Пензенской области 09 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru