13 июня в Пензенской области пройдет ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Для сдачи биологии заявились 1207 выпускников, английского языка – 333 человека, немецкого языка – 20 человек, французского языка – 2 человека.

В этот день в области будет работать 16 пунктов проведения экзаменов, из них 3 – в Пензе, а также 2 пункта проведения экзаменов на дому.

Продолжительность ЕГЭ по биологии составляет 3 часа 30 минут, по иностранным языкам - 3 часа.

Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по биологии составляет 36 баллов, по иностранным языкам – 22 балла.

Свои результаты по биологии участники экзаменов узнают не позднее 27 июня 2017 года, по иностранным языкам – не позднее 30 июня 2017 года.