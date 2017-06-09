Михаил Бабич по поручению Президента России вручил государственные награды жителям Приволжья

В преддверии Дня России полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич вручил государственные награды и благодарность Главы государства 21 жителю округа.

В Президентском зале Нижегородской ярмарки полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич по поручению Главы государства вручил государственные награды и благодарность Президента России жителям Приволжского федерального округа в четверг, 8 июня 2017 года.

В Нижний Новгород на торжественную церемонию из регионов округа приехали представители самых разных профессий – педагоги, врачи, руководители предприятий и организаций, а также многодетные родители.

Орденами, медалями и почетными званиями награждены жители Республик Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской областей.

Обращаясь к присутствующим, полномочный представитель отметил.

«Мне особенно приятно вручать ордена «Родительская слава» многодетным родителям Грачевым из Самарской области, которые воспитывают девять детей, и многодетным родителям Чумериным из Чувашской Республики, воспитывающим одиннадцать детей. Очень приятно, что сами дети участвуют в церемонии вручения награды. Уверен, что она запомнится им на всю жизнь».

Полномочный представитель поблагодарил всех, кто трудится на земле, обеспечивает производство отечественной продукции.

«Отмечу достижения механизатора Игоря Иванова и сыродела Зою Семенову из Республики Башкортостан, награжденных орденами Дружбы, зоотехника Елену Евсееву из Удмуртской Республики, и тракториста Виталия Логунова из Пензенской области», - подчеркнул Михаил Бабич.

После официальной церемонии гости пообщались с полномочным представителем Президента РФ в ПФО в неформальной обстановке, поделились своими впечатлениями, обменялись мнениями о своей работе и о жизни в регионах округа.