Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился со сборной командой ПГАУ-ДЮСШ №6 – серебряными призерами Командного Чемпионата Федерации настольного тенниса России по настольному теннису сезона 2016-2017 гг. среди мужских команд Высшая лига «А».

В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова.

– Ваши успешные выступления вызывают гордость и восхищение. Спасибо за то, что своими достижениями прославляете наш город. Благодаря таким ярким победам, Пенза становится все более узнаваемой, – обратился к юным спортсменам Виктор Кувайцев. – Рад, что вы выбрали здоровый образ жизни и показываете пример другим молодым людям.

Глава исполнительной власти города отметил, что муниципалитет и дальше будет поддерживать и развивать данный вид спорта и спортивное движение.

Отдельную благодарность Виктор Николаевич выразил тренеру команды Андрею Ныркову, подчеркнув, что наставник ребят вкладывает в работу всю душу и энергию. А его супруге, которая является опорой и поддержкой мужа, подарил памятный сувенир.

Членам сборной команды ПГАУ-ДЮСШ №6 Денису Медведеву, Вячеславу Горбунову, Николаю Маркелову, тренеру- преподавателю Андрею Ныркову, президенту Федерации настольного тенниса Пензенской области Борису Дрякину, вице-президенту Федерации настольного тенниса Пензенской области Валерию Плахуте, директору МБУ ДО ДЮСШ №6 Владимиру Антонову и ректору ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» Олегу Кухареву в этот день были вручены Благодарственные письма главы администрации города Пензы.

В свою очередь, от Федерации настольного тенниса Пензенской области Виктору Кувайцеву подарили символическую ракетку «Спортивная доблесть» и теннисные мячи с Чемпионата мира по теннису 2010 года.