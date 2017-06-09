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ПГАУ-ДЮСШ №6 – серебряные призеры Командного Чемпионата Федерации настольного тенниса России по настольному теннису
Сегодня в Пензе
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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился со сборной командой ПГАУ-ДЮСШ №6 – серебряными призерами Командного Чемпионата Федерации настольного тенниса России по настольному теннису сезона 2016-2017 гг. среди мужских команд Высшая лига «А». В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова. – Ваши успешные выступления вызывают гордость и восхищение. Спасибо за то, что своими достижениями прославляете наш город. Благодаря таким ярким победам, Пенза становится все более узнаваемой, – обратился к юным спортсменам Виктор Кувайцев. – Рад, что вы выбрали здоровый образ жизни и показываете пример другим молодым людям. Глава исполнительной власти города отметил, что муниципалитет и дальше будет поддерживать и развивать данный вид спорта и спортивное движение. Отдельную благодарность Виктор Николаевич выразил тренеру команды Андрею Ныркову, подчеркнув, что наставник ребят вкладывает в работу всю душу и энергию. А его супруге, которая является опорой и поддержкой мужа, подарил памятный сувенир. Членам сборной команды ПГАУ-ДЮСШ №6 Денису Медведеву, Вячеславу Горбунову, Николаю Маркелову, тренеру- преподавателю Андрею Ныркову, президенту Федерации настольного тенниса Пензенской области Борису Дрякину, вице-президенту Федерации настольного тенниса Пензенской области Валерию Плахуте, директору МБУ ДО ДЮСШ №6 Владимиру Антонову и ректору ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» Олегу Кухареву в этот день были вручены Благодарственные письма главы администрации города Пензы. В свою очередь, от Федерации настольного тенниса Пензенской области Виктору Кувайцеву подарили символическую ракетку «Спортивная доблесть» и теннисные мячи с Чемпионата мира по теннису 2010 года.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев встретился со сборной командой ПГАУ-ДЮСШ №6 – серебряными призерами Командного Чемпионата Федерации настольного тенниса России по настольному теннису сезона 2016-2017 гг. среди мужских команд Высшая лига «А».
В мероприятии приняли участие заместитель главы администрации города Пензы Владимир Попков, председатель Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Наталья Озерова.
– Ваши успешные выступления вызывают гордость и восхищение. Спасибо за то, что своими достижениями прославляете наш город. Благодаря таким ярким победам, Пенза становится все более узнаваемой, – обратился к юным спортсменам Виктор Кувайцев. – Рад, что вы выбрали здоровый образ жизни и показываете пример другим молодым людям.
Глава исполнительной власти города отметил, что муниципалитет и дальше будет поддерживать и развивать данный вид спорта и спортивное движение.
Отдельную благодарность Виктор Николаевич выразил тренеру команды Андрею Ныркову, подчеркнув, что наставник ребят вкладывает в работу всю душу и энергию. А его супруге, которая является опорой и поддержкой мужа, подарил памятный сувенир.
Членам сборной команды ПГАУ-ДЮСШ №6 Денису Медведеву, Вячеславу Горбунову, Николаю Маркелову, тренеру- преподавателю Андрею Ныркову, президенту Федерации настольного тенниса Пензенской области Борису Дрякину, вице-президенту Федерации настольного тенниса Пензенской области Валерию Плахуте, директору МБУ ДО ДЮСШ №6 Владимиру Антонову и ректору ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет» Олегу Кухареву в этот день были вручены Благодарственные письма главы администрации города Пензы.
В свою очередь, от Федерации настольного тенниса Пензенской области Виктору Кувайцеву подарили символическую ракетку «Спортивная доблесть» и теннисные мячи с Чемпионата мира по теннису 2010 года.
Новость: Администрация города Пензы 09 июня 2017
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