В Министерстве спорта России подвели итоги ежегодного смотра-конкурса на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в субъектах страны. Оценивалось несколько показателей. В их числе — развитие физической культуры и массового спорта, подготовка спортивного резерва, показатели в спорте высших достижений, а также состояние материально-технической базы и уровень финансирования отрасли. Пензенская область в этом рейтинге замкнула лишь третью десятку.

«По итогам конкурса наш регион занял 30 общекомандное место. Причём по подготовке спортивного резерва мы находимся на 69-ой позиции в рейтинге», — пояснил заместитель Министра физической культуры и спорта Пензенской области, Сергей Никишин, в ходе заседания ведомственной коллегии, на котором говорили именно о подготовке спортивного резерва. Речь шла как о воспитании самих спортсменов, так и о подготовке тренерского состава.

«Тренерский состав стареет, и конечно, мы нуждаемся в притоке молодёжи. Для нас важно, чтобы молодые специалисты приходили в нашу сферу. Конечно, у нас есть хорошие спортивные результаты и отличные специалисты, но вот в российском рейтинге мы пока не на лидирующих позициях. Более того, у нас в регионе даже меньше специалистов, чем положено по нормативам», — отметил Министр физической культуры и спорта Пензенской области, Григорий Кабельский.

В ходе коллегии обсудили не только спорт высших достижений, но и работу всех профильных учреждений — будь то спортивная секция или физкультурно-оздоровительный комплекс. Везде необходимо создать максимально комфортные условия для посетителей.