Для пензенцев зажглись «Огни родного города». Шармом ночных пензенских улиц и достопримечательностей вдохновился фотограф Александр Толкачев. Его выставка открыла в Пензе череду мероприятий, посвященных празднованию Дня города.

«Своей выставкой я хотел показать, какой у нас замечательный, красивый и сказочный город», – сказал автор выставки.

В объектив фотохудожника попали известные места в городе и памятники. Улица Московская, строящийся Спасский кафедральный собор и новая Юбилейная площадь. Все снимки объединяет неповторимая атмосфера ночного города. Такой Пензу еще не видели, уверен автор.

«Некоторые места были в голове, я знал, что туда надо обязательно съездить. Некоторые снимки были сделаны спонтанно, я просто ехал по ночному городу, останавливался, ставил фотоаппарат на штатив и начинал снимать», – рассказал Толкачев.

В экспозиции почти 30 фотографий, все из них были сделаны в течение последних месяцев. Результат работы фотохудожника превзошел все ожидания.

«Изображённые здесь архитектурные решения и достопримечательности нашего города говорят о том, что нам есть чем гордиться. Это самые узнаваемые места нашей любимой Пензы», – заметил Глава администрации Виктор Кувайцев.

Передвижная выставка затем будет демонстрироваться в учреждениях культуры и образования региона. Увидеть ее смогут все желающие.