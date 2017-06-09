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«Огни родного города»
Сегодня в Пензе
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Для пензенцев зажглись «Огни родного города». Шармом ночных пензенских улиц и достопримечательностей вдохновился фотограф Александр Толкачев. Его выставка открыла в Пензе череду мероприятий, посвященных празднованию Дня города.
«Своей выставкой я хотел показать, какой у нас замечательный, красивый и сказочный город», – сказал автор выставки.
В объектив фотохудожника попали известные места в городе и памятники. Улица Московская, строящийся Спасский кафедральный собор и новая Юбилейная площадь. Все снимки объединяет неповторимая атмосфера ночного города. Такой Пензу еще не видели, уверен автор.
«Некоторые места были в голове, я знал, что туда надо обязательно съездить. Некоторые снимки были сделаны спонтанно, я просто ехал по ночному городу, останавливался, ставил фотоаппарат на штатив и начинал снимать», – рассказал Толкачев.
В экспозиции почти 30 фотографий, все из них были сделаны в течение последних месяцев. Результат работы фотохудожника превзошел все ожидания.
«Изображённые здесь архитектурные решения и достопримечательности нашего города говорят о том, что нам есть чем гордиться. Это самые узнаваемые места нашей любимой Пензы», – заметил Глава администрации Виктор Кувайцев.
Передвижная выставка затем будет демонстрироваться в учреждениях культуры и образования региона. Увидеть ее смогут все желающие.
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