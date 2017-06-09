В Пензенской области разработан закон о поддержке обманутых дольщиков

Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области одобрили законопроект о поддержке обманутых дольщиков. Документ направлен на защиту интересов участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.

«15 мая этого года было подписано распоряжение Председателя Правительства РФ о том, что бы в каждом регионе были разработаны меры по защите прав дольщиков, которые предусматривают законодательные, организационные и финансовые мероприятия», — отметил Председатель Правительства Пензенской области, Николай Симонов, представивший депутатам проект закона.

В начале этого года в области завели реестр обманутых дольщиков. В настоящее время в него внесено 14 граждан. Проект закона предполагает несколько вариантов их поддержки.

«Первое — это предоставление без торгов земельных участков новым застройщикам, которые обязуются оказать поддержку обманутым дольщикам. Второй вариант предполагает организацию ЖСК при поддержке городского или областного бюджета. Ещё один вариант — при предоставлении без торгов участка под застройку застройщик может предлагать свободные квартиры гражданам, оказавшимся в такой ситуации. По этим трём путям идут и другие регионы», — пояснил Николай Симонов.

Закон обсуждался на профильных комитетах Законодательного Собрания, где депутаты внесли замечания и дополнения. С их учётом документ будет подготовлен ко второму окончательному чтению, которое состоится на ближайшей сессии Законодательного Собрания.