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В Пензенской области разработан закон о поддержке обманутых дольщиков
Сегодня в Пензе
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Депутаты Законодательного Собрания Пензенской области одобрили законопроект о поддержке обманутых дольщиков. Документ направлен на защиту интересов участников долевого строительства многоквартирных домов, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков.
«15 мая этого года было подписано распоряжение Председателя Правительства РФ о том, что бы в каждом регионе были разработаны меры по защите прав дольщиков, которые предусматривают законодательные, организационные и финансовые мероприятия», — отметил Председатель Правительства Пензенской области, Николай Симонов, представивший депутатам проект закона.
В начале этого года в области завели реестр обманутых дольщиков. В настоящее время в него внесено 14 граждан. Проект закона предполагает несколько вариантов их поддержки.
«Первое — это предоставление без торгов земельных участков новым застройщикам, которые обязуются оказать поддержку обманутым дольщикам. Второй вариант предполагает организацию ЖСК при поддержке городского или областного бюджета. Ещё один вариант — при предоставлении без торгов участка под застройку застройщик может предлагать свободные квартиры гражданам, оказавшимся в такой ситуации. По этим трём путям идут и другие регионы», — пояснил Николай Симонов.
Закон обсуждался на профильных комитетах Законодательного Собрания, где депутаты внесли замечания и дополнения. С их учётом документ будет подготовлен ко второму окончательному чтению, которое состоится на ближайшей сессии Законодательного Собрания.
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