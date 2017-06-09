Пензенская область будет сотрудничать с Минпромом РФ в сфере создания доступной среды для инвалидов

Соответствующее соглашение заключено между Министерством промышленности и торговли РФ и правительством Пензенской области в ходе Второго форума социальных инноваций регионов в пятницу.

Подписи под документом поставили замминистра промышленности РФ Гульназ Кадырова и заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

В рамках соглашения будут разработаны предложения по созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к торговым объектам, объектам общественного питания и бытового обслуживания.

При этом процесс разработки конкретных мероприятий будет основан на лучших региональных и международных практиках.

Кроме того, будут сформированы предложения для нормативно-правового регулирования данной деятельности в целом.

Документом также предусмотрено содействие трудоустройству инвалидов на промышленных предприятиях, продвижение отечественной продукции реабилитационной направленности.

Напомним, что пензенская делегация, которую возглавляет зампред правительства области, участвует во Втором форуме социальных инноваций регионов в Красногорске. В состав делегации вошли министр труда, социальной защиты и демографии области Евгений Трошин и министр образования региона Александр Воронков.

Цель форума – развитие социальной инфраструктуры и улучшение качества жизни различных категорий населения.