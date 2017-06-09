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 Пятница, 09 июня 2017
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«Мы – граждане России»
Сегодня в Пензе
 
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В преддверии Дня России юным школьникам Ленинского района г. Пензы вручили в торжественной обстановке паспорта граждан Российской Федерации. Праздничное мероприятие проходило в стенах Литературного музея.

«То, что вам этот документ вручают в этом замечательном музее – это огромнейший знак, потому что здесь содержатся книги, произведения выдающихся сынов России. Это говорит о том, что мы надеемся на то, что и вы станете гордостью нашей страны», - поздравил ребят депутат Законодательного Собрания Пензенской области, Сергей Казаков.

Всего в это день 25 школьников обрели заветные удостоверения личности. Для многих ребят это стало одним волнительных моментов в жизни.

«Я очень долго этого ждал, наконец-то моя мечта исполнилась» - поделился школьник.

«Дорожите этим документом, храните его, будьте настоящими патриотами Сурского края! Я желаю вам здоровья, успехов в учебе, процветания и всего самого хорошего!»,- пожелал Александр Максимов, заместитель Главы администрации Ленинского района г. Пензы.

Напомним, что Всероссийская акция «Мы – граждане России» проходит в нашем городе ежегодно.

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