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«Мы – граждане России»
Сегодня в Пензе
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В преддверии Дня России юным школьникам Ленинского района г. Пензы вручили в торжественной обстановке паспорта граждан Российской Федерации. Праздничное мероприятие проходило в стенах Литературного музея.
«То, что вам этот документ вручают в этом замечательном музее – это огромнейший знак, потому что здесь содержатся книги, произведения выдающихся сынов России. Это говорит о том, что мы надеемся на то, что и вы станете гордостью нашей страны», - поздравил ребят депутат Законодательного Собрания Пензенской области, Сергей Казаков.
Всего в это день 25 школьников обрели заветные удостоверения личности. Для многих ребят это стало одним волнительных моментов в жизни.
«Я очень долго этого ждал, наконец-то моя мечта исполнилась» - поделился школьник.
«Дорожите этим документом, храните его, будьте настоящими патриотами Сурского края! Я желаю вам здоровья, успехов в учебе, процветания и всего самого хорошего!»,- пожелал Александр Максимов, заместитель Главы администрации Ленинского района г. Пензы.
Напомним, что Всероссийская акция «Мы – граждане России» проходит в нашем городе ежегодно.
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