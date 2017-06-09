Победа пензенских теннисистов

Триумф и победа. Пензенская команда по настольному теннису школы №6 вернулась с серебряной наградой с чемпионата России. Командные соревнования проходили среди спортсменов высшей лиги «А». Не сложно предположить, что соперники были более чем достойные и второе место для нашей команды – это большое достижение. Но ребята справились со всеми испытаниями и еще больше прославили родной город.

«Рейтинг городов делают проживающие в нем люди, которые любят свой город и ценят его. Своим трудом его пропагандируют далеко за его пределами», - отметила Наталья Озерова, председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы.

Серебро – это праздник не только для команды, но и для малой родины спортсменов. С победой школьников поздравил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

«Выражаю благодарность всем присутствующим ребятам, которые играют. Тем, которые подтягиваются к старшему поколению. Благодарен за то, что вы живете здоровым образом жизни. Мы будем делать все, чтобы вы развивались, чтобы на вас равнялись и чтобы вы были примером», - отметил глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев.

"Пенза победила и до сих пор мнения людей, которые в этом чемпионате принимали участие, говорят что наш Чемпионат - лучший", - отметил президент федерации настольного тенниса Пензенской области Борис Дрякин

В качестве благодарности Виктору Кувайцеву команда подарила градоначальнику символическую ракетку «Спортивная доблесть» и теннисные мячи с Чемпионата мира по теннису 2010 года.