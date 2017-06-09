Четвероногие защитники

«Если ему не интересен окружающий мир, то он вряд ли станет хорошей служебной собакой. Щенок должен хотеть есть и играть», - отметил Василий Повелица, начальник отделения центра кинологической службы УМВД РФ по г. Пензе.

Миф о злых служебных собаках полностью развеян. Наши хвостатые друзья под началом полицейских ничем не отличаются от обычных домашних питомцев. Только выучка у них строже. Их задачи – находить наркотики, обезвреживать взрывоопасные вещества, охранять своего хозяина и боевого товарища. Познакомиться поближе с четвероногими друзьями пришли пензенские студенты.

«Это у нас лабрадор. А они для чего используются? – Они помогают искать взрывчатые вещества, наркотики и обнаруживать останки людей. Против людей они не используются, так как они не агрессивные»

Такие собаки проходят очень сложный служебный путь. Каждодневные тренировки во многом зависят от самого кинолога. Результат таких занятий виден сразу.

«Мы показали ребятам, как собаки отрабатывают поиск взрывчатки, обезвреживают противника, находят наркотики. Также рассказали, как нужно дрессировать собаку», - добавил Василий.

Студенты Пензенского государственного университета и юридического колледжа задавали правоохранителям вопросы по теме воспитания собаки и срока ее службы в органах внутренних дел. Полиция подобные мероприятия проводит довольно часто как со студентами, так и со школьниками. Все это проводится для того, чтобы показать, что собака – друг человека, но и серьезная проблема любого нарушителя закона.