Любители ли вы эту жизнь так же, как любят ее авторы этих ярких творческих работ, посвящённых здоровому образу жизни. В Пензе выбрали финалистов по итогам ежегодного смотра-конкурса. Главный девиз его участников – «Все цвета, кроме черного».

«Мы сегодня награждаем победителей и участников конкурса, представивших свои работы в 4 номинациях: комикс «Похождение вредных привычек», плакат «В согласии с природой», видеоролик «Жизнь здоровых людей» и коллаж «Все цвета, кроме черного», – рассказала начальник отдела по работе с молодежью молодежного центра «Юность» Лидия Петрова.

Конкурс призван научить молодых людей любить свою жизнь во всех ее красках, заниматься спортом и отказаться от вредных привычек. Эту главную мысль авторы постарались отразить в своих художественных работах и видеороликах.

«На конкурс было представлено более 40 работ, их оценивало компетентное жюри из ДШХ №3, из детского журнала и СМИ», – отметила Лидия Петрова.

Победителей конкурса наградили грамотами и подарками. На этом творческие испытания для них не закончились. Вместе они нарисовали, какой представляют свою идеальную семью.