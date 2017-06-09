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Безопасные праздники
Сегодня в Пензе
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Для кого-то 12 июня будет выходной день, а вот сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. На территории нашей области запланировано проведение 85 культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России. За обеспечение нашей с вами безопасности будет отвечать 574 сотрудника полиции, в том числе 285 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.
«При комплексном подходе и проведения данных мероприятий с учётом дополнительных мер безопасности будут задействованы дополнительные группы, усилены следственно-оперативные группы для проведения фиксаций правонарушений. Поэтому при реализации всех мероприятий серьёзных чрезвычайных происшествий и преступлений допущено не будет»,- сказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области полковник полиции Николай Сармин.
Кроме этого, запланировано выставление дополнительных нарядов ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи мест проведения массовых мероприятий.
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