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 Пятница, 09 июня 2017
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Безопасные праздники
Сегодня в Пензе
 
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Для кого-то 12 июня будет выходной день, а вот сотрудники полиции будут нести службу в усиленном режиме. На территории нашей области запланировано проведение 85 культурно-массовых мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России. За обеспечение нашей с вами безопасности будет отвечать 574 сотрудника полиции, в том числе 285 представителей общественных объединений правоохранительной направленности.

 «При комплексном подходе и проведения данных мероприятий с учётом дополнительных мер безопасности будут задействованы дополнительные группы, усилены следственно-оперативные группы для проведения фиксаций правонарушений. Поэтому при реализации всех мероприятий серьёзных чрезвычайных происшествий и преступлений допущено не будет»,- сказал заместитель начальника полиции УМВД России по Пензенской области полковник полиции Николай Сармин.

Кроме этого, запланировано выставление дополнительных нарядов ГИБДД для обеспечения безопасности дорожного движения вблизи мест проведения массовых мероприятий.

Новость: Валерия Митякина,Съемки пресс-службы УМВД России по Пензенской области 09 июня 2017
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