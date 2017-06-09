Получить квалифицированную помощь опытных юристов, специалистов профильных Управлений жители Первомайского района смогли во дворе домов на улице Красная.

«Такие встречи проводятся регулярно районными администрациями, где жители в свободной форме, бесплатно задают интересующие их вопросы, касающиеся благоустройства двора, капитального ремонта,текущих работ, словом, всего, что их беспокоит», - рассказывает Евгений Рыжкин, главный специалист отдела благоустройства Управления ЖКХ г. Пензы.

Так, Геннадий Коровин, проживающий по адресу Куйбышева 11 а, пришёл на встречу по жилищно-коммунальному вопросу.

«Здесь с горы идёт труба теплового обеспечения. В том месте, где она подходит к нашему дому плохо сделана укладка, и в этом месте образовалась трясина. И всё это проникает под стену нашего дома и в подвальное помещение», - рассказывает Геннадий Коровин, житель г. Пензы.

Специалист Управления Госжилстройтехинспекции объяснил Геннадию Николаевичу, что прежде чем устранить проблему, нужно определить балансовую принадлежность этой трубы.

«В первую очередь нужно переговорить со специалистами Управления ЖКХ. Если данная проблема будет связана с придомовой территорией, то обязанность по устранению данной проблемы будет лежать либо на ЖСК «Звезда», либо на администрации г. Пензы. Мы проведем проверку, установим ответственное лицо и будем принимать на основании этого объективные меры», - заключил Егор Майоров, главный специалист отдела анализа, учета и отчетности Управления Госжилстройтехинспекции г. Пензы.

По программе «Формирование современной городской среды» со следующей недели будут проводится дополнительные консультации с жителями Пензы. Они будут проходить ежедневно.