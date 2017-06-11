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5 врачей провели осмотр населения в рамках диспансеризации
Сегодня в Пензе
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В рамках «целевой диспансеризации» и диспансеризации определённых групп взрослого населения был проведен выезд мобильной бригады ГБУЗ «Башмаковская РБ» в с.Тимирязево. В составе мобильной бригады работали: ВОП, врач УЗИ, врач-окулист, врач-онколог, акушерка. Осмотрено: ВОП — 24 человека; УЗИ — обследование получили 23 человека, проведено 70 исследований; Врач-онколог-7 человек Врач-офтальмолог-20 человек Акушерка-7 человек При выезде всем проведены лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ.
В рамках «целевой диспансеризации» и диспансеризации определённых групп взрослого населения был проведен выезд мобильной бригады ГБУЗ «Башмаковская РБ» в с.Тимирязево. В составе мобильной бригады работали: ВОП, врач УЗИ, врач-окулист, врач-онколог, акушерка.
Осмотрено:
ВОП — 24 человека;
УЗИ — обследование получили 23 человека, проведено 70 исследований;
Врач-онколог-7 человек
Врач-офтальмолог-20 человек
Акушерка-7 человек
При выезде всем проведены лабораторные исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, ЭКГ.
Новость: Администрация Башмаковского района 11 июня 2017
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