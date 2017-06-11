Лагерная смена торжественно открыта!

В ЛТО «Росток» села Знаменское важнейшее событие – торжественное открытие лагерной смены. Тщательная подготовка предшествовала столь важному событию: благоустройство территории, оформление отрядных уголков, стендов, репетиции…

И вот этот день настал… Ведущие Табаев Никита и Силкина Арина объявляют о начале праздничного концерта, посвященного открытию лагерной смены. Детей поздравили замглавы администрации по социальным вопросам Павлуткина Т. А, начальник отдела районного образования Токарев В. В., директор МБОУСОШ№ 2 р.п. Башмаково Селемнева Н.М., начальник лагеря И.В.Коширец.

Праздничная программа началась необычайно: на сцене появилась сказочная баба Яга, которая в лице Колесникова Сергея очаровала не только детские сердца, но и взрослых.

Песни в исполнении Ульяновой Светланы покорили зал. Бурные аплодисменты звучали в адрес танцевального коллектива «Ростка», который исполнил зажигательный танец «От Волги до Енисея». Праздничную программу продолжили песни и танцы в исполнении коллектива лагеря. И дети, и гости получили массу удовольствия.