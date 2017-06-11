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 Воскресенье, 11 июня 2017
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«Мы – граждане России!»
Сегодня в Пензе
 

«Мы – граждане России!», под таким названием 9 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное вручению молодым жителям посёлка Башмаково главного документа страны – Российского паспорта, а также получение гражданства для новых граждан России.

Вручение паспорта – это большое и волнующее событие в жизни молодых людей.

Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации.

Свой первый юридический документ получили три юных жителя посёлка. Российское гражданство получили четыре человека. Паспорта вручали и.о. главы администрации Башмаковского района Александр Петрович Юняшин и начальник территориального пункта УФМС России в Башмаковском районе Артапова Ирина Александровна. Ребята, получившие паспорта, произнесли клятву юных граждан РФ.

Поздравляя юных граждан с важным событием в жизни, и.о. главы администрации Юняшин Александр Петрович сказал: «Теперь вы – полноправные граждане нашей большой страны. Вы получили главный документ, удостоверяющий личность. Берегите его. Желаю вам всегда и везде гордо носить звание гражданина РФ, честно выполнять свои гражданские обязанности, хорошо учиться и работать на благо своего народа».

В подарок к паспорту юные граждане получили памятные подарки, подготовленные администрацией Башмаковского района.

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