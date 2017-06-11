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Предприниматели получили ответы на вопросы
Сегодня в Пензе
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И.о. главы администрации Башмаковского района Юняшин А.П. провёл личный прием предпринимателей. К и.о. главы обратились предприниматели по вопросам проведения подкормки озимых посевов, подключения онлайн-касс в торговых точках р.п. Башмаково и в сельских населённых пунктах. Предпринимателям были даны исчерпывающие ответы по интересующим их вопросам.
И.о. главы администрации Башмаковского района Юняшин А.П. провёл личный прием предпринимателей. К и.о. главы обратились предприниматели по вопросам проведения подкормки озимых посевов, подключения онлайн-касс в торговых точках р.п. Башмаково и в сельских населённых пунктах. Предпринимателям были даны исчерпывающие ответы по интересующим их вопросам.
Новость: Администрация Башмаковского района 11 июня 2017
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