Пензенцы приняли участие в ведущей российской выставке «TST RUSSIA 2017»

Центром поддержки предпринимательства Пензенской области совместно с ООО «Центр кластерного развития» организовано участие пензенских предприятий – производителей высокотехнологичной продукции медицинского назначения в ведущей российской выставке «TST RUSSIA 2017». Выставка проходит с 8 по 10 июня в Санкт-Петербурге.

Предприятия-участники выставки «Наномед», «Кардиоплант», «Эндокарбон», входящие в пензенский промышленный кластер «Биомед» представляют высокотехнологичные медицинские изделия в области хирургии.

Среди новинок выставляемой пензенскими производителями продукции – периферические саморасширяющиеся и балонорасширяемые стенты, коронарные стенты с углеродным и лекарственным покрытием.

По словам управляющего ООО «Наномед» Алексея Шатрова, данная выставка является одной из ведущих экспертных площадок российского врачебного и научного сообщества в области хирургии. «Представление продукции и перспективных разработок пензенских компаний на этой авторитетной выставке дает возможность продемонстрировать нашу высокотехнологичную продукцию потенциальным потребителям, показать её преимущества, в том числе перед иностранными производителями», ‑ отметил он.

Представители пензенских компаний также примут участие в организованных в рамках выставки круглых столах и мастер-классах по актуальным вопросам развития биомедицины.