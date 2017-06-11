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Пензенцы приняли участие в ведущей российской выставке «TST RUSSIA 2017»
Сегодня в Пензе
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Центром поддержки предпринимательства Пензенской области совместно с ООО «Центр кластерного развития» организовано участие пензенских предприятий – производителей высокотехнологичной продукции медицинского назначения в ведущей российской выставке «TST RUSSIA 2017». Выставка проходит с 8 по 10 июня в Санкт-Петербурге. Предприятия-участники выставки «Наномед», «Кардиоплант», «Эндокарбон», входящие в пензенский промышленный кластер «Биомед» представляют высокотехнологичные медицинские изделия в области хирургии. Среди новинок выставляемой пензенскими производителями продукции – периферические саморасширяющиеся и балонорасширяемые стенты, коронарные стенты с углеродным и лекарственным покрытием. По словам управляющего ООО «Наномед» Алексея Шатрова, данная выставка является одной из ведущих экспертных площадок российского врачебного и научного сообщества в области хирургии. «Представление продукции и перспективных разработок пензенских компаний на этой авторитетной выставке дает возможность продемонстрировать нашу высокотехнологичную продукцию потенциальным потребителям, показать её преимущества, в том числе перед иностранными производителями», ‑ отметил он. Представители пензенских компаний также примут участие в организованных в рамках выставки круглых столах и мастер-классах по актуальным вопросам развития биомедицины.
Центром поддержки предпринимательства Пензенской области совместно с ООО «Центр кластерного развития» организовано участие пензенских предприятий – производителей высокотехнологичной продукции медицинского назначения в ведущей российской выставке «TST RUSSIA 2017». Выставка проходит с 8 по 10 июня в Санкт-Петербурге.
Предприятия-участники выставки «Наномед», «Кардиоплант», «Эндокарбон», входящие в пензенский промышленный кластер «Биомед» представляют высокотехнологичные медицинские изделия в области хирургии.
Среди новинок выставляемой пензенскими производителями продукции – периферические саморасширяющиеся и балонорасширяемые стенты, коронарные стенты с углеродным и лекарственным покрытием.
По словам управляющего ООО «Наномед» Алексея Шатрова, данная выставка является одной из ведущих экспертных площадок российского врачебного и научного сообщества в области хирургии. «Представление продукции и перспективных разработок пензенских компаний на этой авторитетной выставке дает возможность продемонстрировать нашу высокотехнологичную продукцию потенциальным потребителям, показать её преимущества, в том числе перед иностранными производителями», ‑ отметил он.
Представители пензенских компаний также примут участие в организованных в рамках выставки круглых столах и мастер-классах по актуальным вопросам развития биомедицины.
Новость: Министерство экономики Пензенской области 11 июня 2017
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