Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проверил, как муниципальное предприятие организовало ремонтные мероприятия. Градоначальник проехал на улицу Краснова, где в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» МУП «Пензадормост» осуществляет замену бортового камня и подготовку основания проезжей части. Как сообщил заместитель директора МУПа Юрий Парастаев, на сегодняшний день в работах задействовано две бригады. Первая занимается установкой бордюра, другая – после фрезерования укладывает выравнивающий слой.

– Этот объект, который ремонтирует наше муниципальное предприятие, отвечающее за состояние дорог, мостов и путепроводов, должен быть образцом исполнения контракта. Для этого нужно выдержать профиль, высоту бордюра, обустроить отвод воды, – нацелил руководство МУП «Пензадормост» Виктор Кувайцев.

Также глава исполнительной власти города дал указание в целях безопасности на время проведения праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России и Дню города, затампонировать провал на улице Московской. После 12 июня специалисты выяснят причину происшествия и устранят его последствия.