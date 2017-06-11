Александр Москвин участвовал в заседании Федерального экологического совета в Казани

Седьмое выездное заседание при Минприроды России посвящено ходу реализации основных мероприятий по проведению Года экологии в Российской Федерации. В заседании принимали участие представители Совета Федерации, природоохранных министерств и ведомств 85 регионов страны, а также общественных экологических организаций. Работа экологического совета направлена на повышение качества взаимодействия федеральных и региональных органов законодательной и исполнительной власти в природоохранной сфере

Напомним, План основных мероприятий Года экологи, который включает 234 мероприятия по 8 направлениям: отходы, нормирование воздействия на окружающую среду и переход на наилучшие доступные технологии, вода, лес, Байкальская природная территория, Арктика и климат, особо охраняемые животные территории и животный мир, экологическое просвещение.