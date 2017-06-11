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Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям»
Сегодня в Пензе
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Виктор Кувайцев проконтролировал ход реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный Клуб «Зенит» глава администрации города Пензы . На данный момент завершено устройство сетей наружного электроснабжения, газопровода низкого давления, дождевой канализации, монолитных стен подвала административного здания, фундаментов под мачты освещения, трансформаторную подстанцию, под контрольно-пропускной пункт, трибуны, навесы, скамейки запасных и другие виды работ. «Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ», – нацелил ответственных лиц Виктор Кувайцев и поручил приступить к посеву с начала следующей недели
Виктор Кувайцев проконтролировал ход реконструкции тренировочной площадки спортивного комплекса на базе муниципального автономного учреждения «Футбольный Клуб «Зенит» глава администрации города Пензы . На данный момент завершено устройство сетей наружного электроснабжения, газопровода низкого давления, дождевой канализации, монолитных стен подвала административного здания, фундаментов под мачты освещения, трансформаторную подстанцию, под контрольно-пропускной пункт, трибуны, навесы, скамейки запасных и другие виды работ. «Футбольное поле должно соответствовать всем необходимым требованиям FIFA и рекомендациями Министерства спорта РФ», – нацелил ответственных лиц Виктор Кувайцев и поручил приступить к посеву с начала следующей недели
Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
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