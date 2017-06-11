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 Воскресенье, 11 июня 2017
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Пензенская область заняла 21 место
Сегодня в Пензе
 

По итогам 2016 года Пензенская область поднялась на 24 пункта в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации и заняла 21 место. По итогам 2015 года регион занимал лишь 45 место.

Рейтинг формируется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями и оценивает эффективность усилий региональных властей по 45 показателям в направлениях: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства». 

Так, к примеру, в показателе «Эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство» направления «Регуляторная среда» по оценкам предпринимательского сообщества в 2 раза было сокращено количество процедур, необходимых для получения разрешения, что позволило на 30 дней сократить среднее время получения разрешения.

В направлении «Институты для бизнеса» опрашиваемыми предпринимателями отмечено снижение административного давления на бизнес, а также эффективность работы гарантийной микрокредитной компании «Поручитель», которая стала одним из лидеров по показателю «Доля государственных гарантий и гарантий региональной гарантийной организации».

«Полученный результат является показателем эффективности работы регионального Штаба по формированию благоприятного инвестиционного климата, который лично возглавляет Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В состав штаба также входят представители власти всех уровней, институтов развития, естественных монополий и бизнес-объединений», - сказал Сергей Капралов, отметив, что сейчас проводится анализ результатов, после чего будет проведена работа с Агентством стратегических инициатив и сформирована новая дорожная карта. «Несмотря на возрастающую конкуренцию среди регионов, мы будем продолжать работу по улучшению делового климата и повышению позиций Пензенской области в рейтинге, тем более, что по итогам 2015 года наш регион занимал 11 место», - добавил министр.

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