|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Виктор Кувайцев встретился с земляками
Сегодня в Пензе
|
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, являясь членом Вадинского землячества, не смог оставить без внимания концерт ансамбля фольклорной песни «Звенига». В рамках празднования Дня Города коллектив из села Рахмановка, где родился Виктор Николаевич, выступил с программой в парке Ульяновых. – Горжусь своей малой Родиной, она – в моем сердце, всегда готов поддержать своих земляков, – подчеркнул Виктор Кувайцев и поблагодарил участников ансамбля за успешное выступление. Гостям парка понравился концерт и они вызывали артистов спеть на бис.
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, являясь членом Вадинского землячества, не смог оставить без внимания концерт ансамбля фольклорной песни «Звенига». В рамках празднования Дня Города коллектив из села Рахмановка, где родился Виктор Николаевич, выступил с программой в парке Ульяновых.
– Горжусь своей малой Родиной, она – в моем сердце, всегда готов поддержать своих земляков, – подчеркнул Виктор Кувайцев и поблагодарил участников ансамбля за успешное выступление.
Гостям парка понравился концерт и они вызывали артистов спеть на бис.
Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru