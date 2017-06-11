Виктор Кувайцев встретился с земляками

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, являясь членом Вадинского землячества, не смог оставить без внимания концерт ансамбля фольклорной песни «Звенига». В рамках празднования Дня Города коллектив из села Рахмановка, где родился Виктор Николаевич, выступил с программой в парке Ульяновых.

– Горжусь своей малой Родиной, она – в моем сердце, всегда готов поддержать своих земляков, – подчеркнул Виктор Кувайцев и поблагодарил участников ансамбля за успешное выступление.

Гостям парка понравился концерт и они вызывали артистов спеть на бис.