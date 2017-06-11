Виктор Кувайцев: «Литературный привал» будет работать каждые выходные»

Данное решение глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев принял во время посещения «библиотеки под отрытым небом».

Именно сегодня в сквере Дениса Давыдова состоялось открытие нового сезона необычного читального зала, приуроченного к праздничным мероприятиям, посвященным Дню города. Откликнувшись на просьбу директора МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы» Галины Асеевой, Виктор Николаевич разрешил использовать сквер Дениса Давыдова по выходным дням для организации «Литературного привала».

– Замечательный проект позволяет не только популяризовать чтение среди молодежи, но и привлечь внимание пензенцев к библиотекам, узнать об их ресурсах и услугах, наполнить досуг полезным содержанием. Он должен функционировать на постоянной основе, конечно, с учетом погодных условий, – подчеркнул Виктор Кувайцев.

По сведениям МБУ «Централизованная библиотечная система города Пензы», 10 и 11 июня к традиционным услугам на площадке прибавятся новые – теперь можно будет устроить свидание с любимой книгой не только в парке или сквере, но и в литературном кабинете, где на время празднования Дня города будет оформлена масштабная выставка-панорама по истории Пензы с лучшими изданиями последних лет о Сурской столице.

Порадуют детей и взрослых удивительные книжные фотозоны, где каждый сможет почувствовать себя путешественником в мире прекрасного – сфотографироваться на фоне огромных книг и чудесных цветов. Кроме того, работает зона буккроссинга и «уголок веселого читателя», где профессиональный художник будет накладывать всем желающим литературный аквагрим.

«Литературный привал» - проект городских библиотек, который работает в летнее время в зеленых зонах города и постоянно удивляет больших и маленьких любителей книги и чтения.

Время работы площадки на праздники: 11, 12 июня – с 12.00 до 17.00 в сквере им. Д.В. Давыдова, 12 июня – с 12.00 до 20.00 на Юбилейной площади.