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 Воскресенье, 11 июня 2017
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Виктор Кувайцев: «Благоустройство надо восстанавливать своевременно»
Сегодня в Пензе
 

Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев ранним утром воскресенья, 11 июня, провел объезд городских территорий. Вместе с директором Департамента ЖКХ г. Пензы Андреем Скрипкиным он проверил распределение рабочих бригад на объектах улично-дорожной сети, где идет ремонт автодорог в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

На данный момент ООО «Автодорога» осуществляет асфальтировку проезжей части на улице Кулакова, подготовительные работы – на улице Зои Космодемьянской, ООО «Пензадорстрой» – установку бордюра на улице Мира, ООО «Строительный ресурс» обустраивает бортовой камень на улице Титова. ООО «Магистраль» продолжает работы по асфальтированию дороги на улице Беляева и проводит восстановление двух заездных карманов. Карманами занимается и ООО «Лидер» по улице Мереняшева.

Во время посещения улицы Беляева к главе администрации города Пензы обратилась местная жительница. Женщина попросила Виктора Николаевича привести в порядок участок возле магазина «Пчелка».

– Жители делают справедливые замечания. После проведения ремонтных мероприятий необходимо оперативно восстанавливать благоустройство – убирать срезанные куски асфальтового покрытия, завозить новый грунт на газоны. В таком случае ремонтный цикл будет завершенным, – указал руководителю подрядной организации Виктор Кувайцев. 

Он распорядился устранить недоделки – восстановить зеленую зону, заасфальтировать место под парковку автомашин. Кроме того, на участке возле магазина «Караван», который по факту занят автомобилями, убрать бордюрный камень на местах, где ранее были зеленые насаждения, и привести в порядок эту территорию.

В ходе объезда градоначальник с директором Департамента ЖКХ города обсудил вопрос организации парковочного пространства на улице Титова возле стадиона «Зенит».

Учитывая, что здесь находится конечная остановка маршрута №17, глава исполнительной власти города поручил наладить взаимодействовать с компанией, осуществляющей перевозки, и на условиях софинансирования обустроить здесь парковку и пешеходные связи. 

Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
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