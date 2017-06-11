Первый день празднования Дня города в парке Белинского

10 июня ЦПКиО им. В.Г. Белинского приветствовал своих посетителей на нескольких сценических площадках.

Аллея мастеров как всегда представила широкий выбор сувенирной продукции и изделий декоративно-прикладного творчества от мастеров «Клуба народных умельцев», участники которого организовали мастер-классы по изготовлению игрушки из фетра, глиняной игрушки и роспись по дереву.

На III городке открылась спортивно-развлекательная площадка. Посетители парка смогли принять участие в эстафетах, спортивных состязаниях, конкурсах и викторинах. Победители были вознаграждены призами.

На зеленой площадке открыла работу фотозона «Театральная гримерка», которая имела огромный успех, как у маленьких, так и взрослых посетителей парка. На этой же площадке была проведена акция «Возьми книгу с собой», где каждый желающий смог унести понравившуюся ему книгу домой.

Видовая аллея «начала свою концертную деятельность» с 14-00. В парке выступали ветеранские коллективы нашего города: хор ветеранов войны и труда им. Н.А. Котляра (рук. Вера Капитурова), солист Оперной студии (рук. Эвелина Погосова), солисты хора ветеранов войны и труда «Серебряная прядь» (рук. Светлана Щеглова), ансамбли «Калина Красная» (рук. И.Е. Кондратьев), «Жизнелюб» (рук. Л.А. Саушева), «Рябинушка» (рук. Алла Начарова), «Легенда» (рук. И.В. Васильева) хор ветеранов «Патриот» и вокально-народная студия «Русские напевы».

В завершении праздничного дня состоялась концертной программой из цикла «Летние мелодии» с участием Андрея Малышева.