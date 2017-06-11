Виктор Кувайцев: «До вечера нужно восстановить подачу воды в Заводском районе»

Из-за безответственности подрядной организации, которая осуществляет снос дома №12 по улице Фрунзе, 11 июня в Пензе произошла коммунальная авария.

Компания не согласовала с ресурсоснабжающей организацией отключение сетей, и при проведении работ по сносу был задет водопровод. В результате – улицы Фрунзе, ИТР, Лазо остались без воды.

На место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Как доложил технический директор ООО Горводоканал Николай Грунтов, на данный момент определены параметры трубы и степень аварийности, работники предприятия откачивают воду.

– До вечера сегодняшнего дня необходимо восстановить подачу водоснабжения в микрорайоне. Этот вопрос находится на моем личном контроле, – распорядился Виктор Кувайцев.