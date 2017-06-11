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Виктор Кувайцев: «До вечера нужно восстановить подачу воды в Заводском районе»
Сегодня в Пензе
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Из-за безответственности подрядной организации, которая осуществляет снос дома №12 по улице Фрунзе, 11 июня в Пензе произошла коммунальная авария. Компания не согласовала с ресурсоснабжающей организацией отключение сетей, и при проведении работ по сносу был задет водопровод. В результате – улицы Фрунзе, ИТР, Лазо остались без воды. На место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Как доложил технический директор ООО Горводоканал Николай Грунтов, на данный момент определены параметры трубы и степень аварийности, работники предприятия откачивают воду. – До вечера сегодняшнего дня необходимо восстановить подачу водоснабжения в микрорайоне. Этот вопрос находится на моем личном контроле, – распорядился Виктор Кувайцев.
Из-за безответственности подрядной организации, которая осуществляет снос дома №12 по улице Фрунзе, 11 июня в Пензе произошла коммунальная авария.
Компания не согласовала с ресурсоснабжающей организацией отключение сетей, и при проведении работ по сносу был задет водопровод. В результате – улицы Фрунзе, ИТР, Лазо остались без воды.
На место выехал глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев. Как доложил технический директор ООО Горводоканал Николай Грунтов, на данный момент определены параметры трубы и степень аварийности, работники предприятия откачивают воду.
– До вечера сегодняшнего дня необходимо восстановить подачу водоснабжения в микрорайоне. Этот вопрос находится на моем личном контроле, – распорядился Виктор Кувайцев.
Новость: Администрация города Пензы 11 июня 2017
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